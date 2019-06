KuRFS-Radar und Coyote-UAS verfolgen und zerstören Bedrohungen durch Drohnen



Tewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die US-Armee gab vor Kurzem bekannt, dass das Howler-Abwehrsystem gegen unbemannte Luftfahrtsysteme die erste Stufe der Einsatzfähigkeit erreicht hat und damit Soldaten eine wichtige Schutzfunktion vor Drohnenangriffen an die Hand gibt.



Das von der US-Armee benannte Howler-System vereint die Funktionen des multimissionsfähigen Simultanradars auf dem Ku-Band-Funkfrequenzsystem von Raytheon mit dem unbemannten Luftfahrtsystem Coyote®. Das fortschrittliche KuRFS befindet sich in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts. Folgen Sie uns auf Twitter:



