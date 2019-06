Berlin (ots) -



Wer plant, sich eine Stufen-Schiebeleiter oder Stufen-Glasreinigerleiter zu kaufen, kann ab sofort Zuschüsse bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) beantragen. Das gab die BG BAU anlässlich des Starts der neuen Förderungsmöglichkeit Anfang Juni bekannt. Damit fördert die Berufsgenossenschaft in diesem Jahr über 50 Produkte und Maßnahmen, die den Arbeitsschutz in besonderem Maße verbessern. Noch bis Jahresende haben alle Mitgliedsunternehmen der BG BAU die Möglichkeit, durch den Kauf entsprechender Arbeitsmittel die Fördersummen abzurufen und damit von den Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu profitieren.



Bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden schon 31.000 Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung von Investitionen in die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz bei der BG BAU abgerufen, 6.300 Unternehmen haben profitiert. "Ein spezieller Fokus der Arbeitsschutzprämien liegt auf der Förderung von Arbeitsmitteln zur Absturzsicherung, denn Abstürze sind auf dem Bau eine häufige Ursache für schwere und tödliche Unfälle. Aus diesem Grund unterstützt die BG BAU ab sofort auch den Erwerb von Stufen-Glasreinigerleitern und Stufen-Schiebeleitern", erklärt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Im Vergleich zu Sprossenleitern ermöglichen Stufenleitern durch die breiteren Stufen einen sichereren Auf- und Abstieg sowie einen verbesserten Stand zur Ausführung der Arbeiten. Mit der Förderung durch diese Arbeitsschutzprämie werden 50 Prozent des Nettoanschaffungspreises - maximal 300 Euro - durch die BG BAU übernommen.



Die BG BAU leistet in diesem Jahr Zuschüsse für über 50 Arbeitsmittel und Maßnahmen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. "Neben Abstürzen stellen vor allem Staub, fehlerhafte Elektroinstallationen sowie rutschige Böden ein Risiko auf Baustellen dar", betont Arenz. Deshalb fördert die BG BAU neben der Leichten Plattformleiter die sogenannte Temporäre Abdeckung - ein reiß- und rutschfestes Malervlies - sowie einen Personenschutzschalter als Sicherheitsvorkehrung gegen Elektrounfälle. Um häufigen Berufskrankheiten wie Atemwegserkrankungen oder Lungenkrebs vorzubeugen, die auf feinste Baustaubpartikel zurückzuführen sind, werden auch Arbeitsmittel wie Bau-Entstauber durch die Prämien der BG BAU unterstützt.



Kleinere Unternehmen können neuerdings Zuschüsse über mehrere Jahre hinweg ansparen und erhalten so eine größere Flexibilität. Damit soll jedem einzelnen Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, sichere Arbeitsmittel statt billiger Alternativen anzuschaffen - unabhängig von Größe und ohne existenzielle Mehrkosten.



