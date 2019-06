Techexperte Rappold: Manchmal ist es besser, auf die die nächste Straßenbahn zu warten

"Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen" so lautet der Titel des Börsen-Pflichtbuches von Techinvestor Thomas Rappold. Im Interview mit Börse Stuttgart TV analysiert der Experte ausführlich die jüngsten Mega IPOs in New York wie Lyft (WKN: A2PE38 / ISIN: US55087P1049), Uber (WKN: A2PHHG / ISIN: US90353T1007), Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) und Zoom (WKN: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017). Außerdem zeigt er mit dem "IPO-Analyzer" welche Chancen und Risiken im nächsten Mega Börsengang stecken: Slack (WKN: SLACK1 / ISIN: NET000SLACK1)!

Den vollständigen Artikel lesen ...