Funktionen umfassen mehrere Basis-Updates, erhöhte Levels für die Festung und ein neues Gebäude mit dem Namen "Hunter's Lodge"

Small Giant Games ("Small Giant"), eine Tochtergesellschaft von Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) und einer der weltweiten Marktführer im Bereich interaktive Unterhaltung, kündigt eine bedeutende Erweiterung seiner beliebten Franchise Empires Puzzles an. DieErweiterung wird durch Spielernachfrage gestützt und umfasst bedeutende Basis-Updates wie eine Erhöhung des maximalen Levels der Festung von 20 auf 21 sowie erweiterte Versionen von Minen, Bauernhöfen, Speichern und Häusern. Es gibt jetzt außerdem ein ganz neues Gebäude, die Hunter's Lodge (Jagdhütte). Hier können die Spieler neue Kampfgegenstände herstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618005028/de/

Empires Puzzles from Small Giant Games (Graphic: Business Wire)

"Seit das Team von Small Giant im letzten Jahr Teil von Zynga wurde, sind wir schwer beeindruckt von dem Erfindergeist, mit dem sie innerhalb von Empires Puzzles, einem Grundpfeiler unseres Potfolios von Franchisen für die Ewigkeit weitere Innovationen auf den Weg gebracht haben", so Bernard Kim, Publishing-Leiter bei Zynga. "Diese Erweiterung besteht aus leidenschaftlichen Gamern und zeigt das Team-Engagement bei der Schaffung von maximalem Spielspaß für die Community von Empires Puzzles

Zynga hat das in Helsinki ansässige Unternehmen Small Giant im Januar 2019 übernommen. Small Giant hat mit Empires Puzzles ein erfahrenes Entwicklungsteam und eine weitere Franchise für die Ewigkeit in Zyngas Live-Service-Portfolio eingebracht. Dabei werden gut spielbare Match-3-Kämpfe mit umfassenderen Gameplay-Elementen wie dem Sammeln von Helden, dem Ausbau der Basis und sozialen Bündnissen verbunden.

Seit der Markteinführung im Jahr 2017 wurde Empires Puzzles mehr als 34 Millionen Mal heruntergeladen und hat im Apple App Store in 57 Ländern sowie auf Google Play in 24 Ländern die kommerziell erfolgreichste Position eingenommen. Dieser Hit ist außerdem in insgesamt 124 Ländern im Apple App Store und auf Google Play in die Hitliste der zehn weltweit meistverkauften Spiele gekommen.

Hinter der aktuellen Erweiterung von Empires Puzzles steht vor allem eine der talentierten Entwicklerinnen des Spiels, Sofia Vanhanen. Mit 20 Jahren ist Vanhanen eine der jüngsten weiblichen Entwicklerinnen, die in der mobilen Gaming-Branche arbeiteten. Als begeisterte Spielerin von Empires Puzzles kam sie zu Small Giant, nachdem sie ihr Informatikstudium abgeschlossen hatte.

"Wenn man bei einem Spiel mitarbeiten kann, das man bereits leidenschaftlich spielt, wird ein Traum wahr", sagte Vanhanen. "Ich kann meine Perspektive als treuer Fan einbringen und neue Ideen umsetzen, die unseren Spielern gefallen werden. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie die neuen Basis-Updates bei den Leuten ankommen."

