Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments hat Nick Ring zum Chief Executive Officer für die Region Europa, Naher Osten und Afrika, kurz EMEA, ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde zudem Mitglied der Geschäftsführung der Muttergesellschaft Ameriprise Financial. Ring trete seine Position Ende September an und werde an Ted Truscott berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...