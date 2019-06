Nach einer Gewinnwarnung steht die Lufthansa-Aktie weiter unter Druck. Überkapazitäten, der Preiskampf in Europa und die aggressive Billigkonkurrenz drücken mächtig auf die Gewinn-Marge. Also nimmt die Börse, obwohl die Aktie optisch schon recht günstig bewertet ist, weitere Risikoanpassungen vor. Charttechnisch bleibt die Sitation, was die lange Sicht angeht, angespannt. Die Aktie hat ihre langjährige Reiseflughöhe noch nicht erreicht ...

