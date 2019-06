Die Toshiba Memory Holdings Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur neu organisiert hat. Das Unternehmen hat Darlehen von seinen Hauptbanken refinanziert und Vorzugsaktien ohne Wandlungsrecht als Zuteilung durch einen Dritten an die Development Bank of Japan Inc. emittiert, um seine Geschäftsbasis weiter zu stärken. Toshiba Memory Holdings hat die Emissionserlöse dafür genutzt, sämtliche im Juni 2018 emittierten Vorzugsaktien ohne Wandlungsrecht zurückzukaufen. In der Zukunft wird das Unternehmen weiterhin disziplinierte Investitionen in gezieltes Wachstum vornehmen und möchte seinen Unternehmenswert so innerhalb der neuen Kapitalstruktur erhöhen.

Toshiba Memory Holdings implementiert Finanzierung in Höhe von 1,2 Billionen Yen über Vorzugsaktien und Darlehen (Toshiba Memory Holdings to implement 1.2 trillion yen financing through preferred stock and loans) (31. Mai 2019)

https://global.toshiba-memory.com/content/dam/toshiba-tmc/portal/tmchd/news/tmchd-news-20190531-en.pdf

Über Toshiba Memory

Die Toshiba Memory Group, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, ist auf die Entwicklung und Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und SSDs spezialisiert. Im April 2017 wurde Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hat, ausgegliedert. Toshiba Memory ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. BiCS FLASH, die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie des Unternehmens, prägt die Zukunft des Speichers in High-Density-Anwendungen wie z. B. in leistungsfähigeren Smartphones, PCs, SSDs, Automobil- und Rechenzentren. Weitere Informationen zu Toshiba Memory finden Sie unter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

