JENA (dpa-AFX Broker) - Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec ist am Dienstag nach einer Kaufempfehlung auf ein neues Rekordhoch geklettert. Mit einem Plus von zuletzt 4,43 Prozent kostete sie zuletzt 94,35 Euro und damit knapp vier Euro mehr als bei ihrem letzten Höchststand im Mai. Mit plus 47 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten liegen die Aktien auf Platz 3 der größten Gewinner im MDax .

In einer am Dienstagmorgen vorliegenden Studie stufte Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler sein Anlagevotum von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 75 auf 100 Euro.

Das Unternehmen profitiere derzeit von drei Schlüsselfaktoren, die alle auf eine höhere Profitabilität und möglicherweise auch auf leichte Umsatzsteigerungen hinweisen, schrieb Neuberger. Da wären zunächst verschiedene in der Entwicklung befindliche Geräte. Zudem komme das Unternehmen bei der Umstrukturierung im Bereich Diagnostik gut voran. Und drittens sorge die steigende Nutzung von Augenlasern für eine solide Marge.

Der Analyst sieht sogar die Chance, dass die Tochter des Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss AG (Oberkochen) ihre Jahresziele demnächst nochmal anheben könnte. Zwar sei die aktuelle Bewertung am Aktienmarkt im Branchenvergleich enorm hoch. Das jährliche Wachstum beim operativen Gewinn sei aber ebenfalls vergleichsweise stark. Hier habe es auch in der Vergangenheit selten große Schwankungen gegeben. Und mit Enttäuschungen sei angesichts der kaum vorhandenen Konkurrenz nicht unbedingt zu rechnen./kro/edh/jha/

