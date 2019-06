Banken verkünden Ausrichtung der Schifffahrtsportfolios an Klimazielen der International Maritime Organization von 50 % Emissionsminderung bis 2050



Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Rocky Mountain Institute, Global Maritime Forum und UCL Energy Institute haben heute erklärt, dass 11 führende Schiffsbanken mit einem globalen Schiffskreditvolumen von ungefähr 100 Mrd. $ zum ersten Mal Klimaaspekte in die Kreditvergabe einbeziehen werden, um Anreize für die Dekarbonisierung des Seeverkehrs zu schaffen.



Die sogenannten "Poseidon Principles" sind ein globaler Referenzrahmen für die Bewertung und Offenlegung der Orientierung der Schiffskreditvergabe von Finanzinstitutionen an Klimazielen.



"Wir als Banken sind in einer Position, um das Umweltbewusstsein der Schifffahrtsbranche zu stärken. Die Poseidon Principles helfen unseren Institutionen dabei, die Entscheidungsfindung auf strategischer Ebene verbessern. Darüber hinaus schaffen sie eine bessere Zukunft für die Schifffahrtsbranche und unsere Gesellschaft", sagt Michael Parker, Global Industry Head of Shipping & Logistics bei Citi.



"Die Poseidon Principles bieten bedeutende Vorteile für die weltweite Schifffahrtsindustrie. Wir als Banken können damit unsere Portfolios de-risken und an den Umweltzielen des Seeverkehrs ausrichten", sagt Paul Taylor, Global Head of Shipping & Offshore bei Societe Generale Corporate & Investment Banking.



"Wir würden uns freuen, wenn sich alle unsere Kollegen anschließen und den Poseidon Principles verpflichten würden, um den branchenweiten Wandel mitzugestalten", sagt Kristin Holth, Executive Vice President, Global Head of Ocean Industries bei DNB.



Die Poseidon Principles stehen in Einklang mit dem Regelwerk und den Zielen der Initial GHG Strategy, die im April 2018 von den Mitgliedsstaaten der International Maritime Organization beschlossen wurden. Die Strategie sieht vor, dass die internationale Schifffahrt die gesamten jährlichen GHG-Emissionen bis 2050 im Vergleich zu 2008 um mindestens 50 % reduzieren muss.



"Die Poseidon Principles sind eine bahnbrechende Errungenschaft und werden die Schifffahrtsbranche so positionieren, dass sie auch in Zukunft ein Grundstein der Weltwirtschaft bleiben wird. Die Principles haben darüber hinaus Signalwirkung für andere Sektoren, ihren Kohlenstoffausstoß zu verringern", sagt Jules Kortenhorst, CEO von Rocky Mountain Institute.



Unterzeichnet wurde das Gründungsdokument von Citi, Societe Generale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING und Nordea, die ungefähr 20 % der weltweiten Schiffskreditvergabe ausmachen.



Die Principles wurden von globalen Schiffsbanken und führenden Industrieakteuren mit fachlicher Unterstützung von Global Maritime Forum, Rocky Mountain Institute und UCL Energy Institute entwickelt.



Weitere Informationen erhalten Sie von Torben Vemmelund, Head of Communications, unter tve@globalmaritimeforum.org oder +45 2224 1446 oder besuchen Sie www.poseidonprinciples.org.



