Wallisellen (ots) - Das erste heftige Unwetter in diesem Jahr mit

Sturm, Gewitter, Hagel und Überschwemmungen hat am Wochenende vor

allem in und um Genf Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Allein

die Allianz Suisse rechnet ersten Schätzungen zufolge mit rund 1'300

Schadenfällen und einem Schadenaufwand von rund 3,8 Millionen

Franken. Die Schadenexperten sind bereits vor Ort, um sich ein Bild

über das Ausmass der Schäden zu machen.



Vollgelaufene Keller, zerbeulte Fahrzeuge, Gebäudeschäden:

Starkregen und Hagel haben insbesondere in und um Genf grosse Schäden

hinterlassen. Die Allianz Suisse rechnet mit insgesamt rund 1'300

Schadenfällen und einem Schadenaufwand von rund 3,8 Millionen

Franken. Bislang gingen rund 500 Schadenmeldungen bei der Allianz

Suisse ein. Bei den Unwettern wurden ersten Schätzungen zufolge mehr

als 500 Autos beschädigt, hinzu kommen mehr als 750 Fälle in der

Sachversicherung. "Die Gewitterzellen haben sich zum Teil heftig

entladen, insgesamt war das Unwetter aber lokal begrenzt", sagt

Marianne Meier, Schadenspezialistin der Allianz Suisse. "Wir setzen

für unsere Kundinnen und Kunden auf eine schnelle und unkomplizierte

Abwicklung der Schadenfälle. Zudem haben sie die Möglichkeit, ihre

Autos in einer unserer Partnergaragen besichtigen und reparieren zu

lassen."



Schadenmeldungen können jederzeit telefonisch unter der landesweit

einheitlichen Service-Nummer 0800 22 33 44 gemacht werden.



