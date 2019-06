Sechs Wochen ist der Börsengang von Beyond Meat jetzt her. In diesem Zeitraum hat die Aktie des Spezialisten für Fleischersatz eine Performance hingelegt, die an die schönsten Neuer-Markt-Zeiten erinnert. Am Dienstag legt der Titel vorbörslich weiter stark zu und kratzt an der 200-Dollar-Marke. Arme Shortseller!

