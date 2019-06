An den Aktienmärkten machen sich wieder einmal Zinssenkungsfantasien bemerkbar. In Europa sorgte Mario Draghi für steigende Kurse. In den USA richtet sich die Hoffnung auf die anstehende Fed-Sitzung.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Diamondback Energy, Amazon, Alphabet und Facebook. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.