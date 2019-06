Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta030/18.06.2019/15:30) - Die Gesellschaft hat nunmehr mitgeteilt bekommen, dass das Amtsgericht Leipzig mit Beschluss vom 14. Juni 2019 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft aufgehoben hat, nachdem der Insolvenzplan vom 29. November 2018 mit den Änderungen vom 7. Februar 2019 am 10. Mai 2019 rechtskräftig geworden war.



Teil des Insolvenzplans ist eine Kapitalherabsetzung zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung sonstiger Verluste um EUR 3.742.200,00 auf EUR 37.800,00 und zwei darauf folgende Barkapitalerhöhungen von insgesamt EUR 1.200.000,00.



Der als Beteiligungsgesellschaft fortzuführenden S&O Agrar AG wird durch die Kapitalerhöhungen ein tragfähiges Geschäftsmodell ermöglicht. Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Insolvenzplan festgelegten Kapitalmaßnahmen nun zügig durchzuführen.



