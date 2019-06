IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver erhält für das Bergbauprojekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco die finale Genehmigung für seine Abraumhalde

VANCOUVER, British Columbia, 18. Juni 2019- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: DER - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054) gibt bekannt, dass das Unternehmen die finale Genehmigung für eine Abraumhalde im Silber-Gold-Bergbaubetrieb Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco erhalten hat.

Die entsprechende Genehmigung (auch als Authorization to Change Soil Use on Forest Land bezeichnet) wurde vom mexikanischen Umweltministerium SEMARNAT ausgestellt. Endeavour Silver ist damit berechtigt, Verarbeitungsrückstände aus dem geplanten Untertagebaubetrieb Terronera, wo hochgradige Silber- und Goldvorkommen gefördert werden sollen, in einem sicheren Bereich neben dem geplanten Betriebsareal, der für die Lagerung von filtrierten Trockenrückständen vorgesehen ist, einzulagern.

Filtrierte Trockenrückstände gelten im Bergbau als Stand der Technik. Die Rückstände werden filtriert und das Wasser in die Betriebsanlage rückgeführt. Danach werden die Trockenrückstände auf einer Abraumhalde hinter einer Staumauer eingelagert. Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb von Abraumhalden für Trockenrückstände sind höher als bei herkömmlichen Bergeteichen. Sie sind aber auch sicherer und umweltfreundlicher und stellen den zukünftigen Stand der Technik bei der Lagerung von Rückständen dar.

Nachdem das Bergbauprojekt Terronera nun über alle Genehmigungen verfügt, plant Endeavour Silver im 3. Quartal eine finale, optimierte Vormachbarkeitsstudie und will eine geeignete Finanzierung für die Errichtung von Endeavours nächstem Leitbetrieb auf die Beine stellen. Nach einer geschätzten Bauperiode von rund achtzehn Monaten wird der Bergbaubetrieb Terronera voraussichtlich mehr als 5 Millionen Unzen Silberäquivalente (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1) über eine Lebensdauer von mindestens 12 Jahren produzieren. Die nachhaltigen Cashkosten (All-in sustaining cost/AISC) pro Unze Silber liegen dabei im Branchenvergleich in der untersten Quartile.

Über Endeavour - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen welches vier hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Entwicklungsentscheidung voran, und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen schafft einen Mehrwert für alle Beteiligten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2019, einschließlich der Veränderungen bei den Abbauaktivitäten und im Betrieb sowie den Zeitplan und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetzgebung, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken in Zusammenhang mit den Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, dass die Minen in Betrieb sind und die Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements verkauft werden, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

