- Die erste intelligente Plattform auf dem Markt, die Verkehrsanalysen für Media und Signalisierung durchführt und Qualitätsinformationen in Routing-Aktionen umwandeltBeide Unternehmen werden die neuen Funktionen auf der ITW vom 23. bis 26. Juni 2019 in Atlanta, GA, vorstellen



NetNumber und Voipfuture führen das erste vollautomatische und intelligente Routing-System für Sprachdienste ein. Es bietet CSPs (inländischen Telekommunikationsunternehmen und internationalen Netzbetreibern) die Möglichkeit, den Datenverkehr im Falle einer Verschlechterung der Medienqualität automatisch in Echtzeit umzuleiten. Die Umleitungs- und Routenwiederherstellungsentscheidungen basieren auf festgelegten CSP-Richtlinien.



Durch die Verfügbarkeit automatischer Umleitungsfunktionen können CSPs die Qualität verbessern, indem sie leistungsfähigere Downstream-Carrier auswählen, zusätzlichen Datenverkehr von Kunden und OTTs gewinnen und die Terminierungskosten optimieren.



Hochwertiger Datenverkehr (z. B. VoLTE-Datenverkehr mit HD-Codecs, Unternehmensdatenverkehr usw.) kann bevorzugt behandelt werden. So bleibt die hochauflösende Audiokodierung erhalten, was wiederum Premiumqualität gewährleistet.



Die neue Architektur für Qualitätsrouting basiert auf einer streng getesteten Integration zwischen der Qrystal-Qualitätsüberwachungslösung von Voipfuture und der zentralisierten Routing-Engine ALL-GÔ TITAN von NetNumber. Eine detailliertere Beschreibung finden Sie in einem heute veröffentlichten Whitepaper mit dem Titel "Redefining Quality-based Routing for Voice Services" (https://www.voipfuture.com/wordpress/wp- content/uploads/2019/06/Voipfuture_Whitepaper_Re-Defining-Quality-Bas ed-Routing.pdf).



"Die zentrale Stellung von Least-cost Routing wird bleiben. Mit dieser neuen Funktion bieten wir Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, die Nutzer-Erfahrung zu berücksichtigen - definiert durch eigene Richtlinien und Standards ", sagte Pieter Veenstra, Senior Manager für Produktentwicklung, Sicherheit und Routing bei NetNumber.



"Bei VoLTE Roaming und allen IP-Verbindungen dreht sich alles um die Sprachqualität. Die wachsende Nachfrage nach HD-Audio erfordert eine einzigartige Sprachüberwachung und Medien-KPIs, die Qrystal in den Mittelpunkt stellen. Bei Routing-Entscheidungen können unsere Kunden jetzt unsere hochpräzisen Qualitätsdaten verwenden, um den optimalen Punkt zwischen Kosten und Kundenzufriedenheit zu finden ", sagte Eyal Ullert, Manager bei Voipfuture. "Unsere Zusammenarbeit mit NetNumber erweitert das VoIP-Verkehrsrouting um eine neue Dimension".



Die beiden Unternehmen werden die ITW2019-Veranstaltung nutzen, um die Lösung internationalen Carriern vorzustellen



Über NetNumber



NetNumber, Inc. verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Plattformen für globale Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerke. Unsere software-basierten Signalisierungssteuerungslösungen beschleunigen die Bereitstellung neuer Dienste wie Private LTE- und IoT / M2M-Lösungen über Multi-Gen-Netzwerke, vereinfachen den Core erheblich und reduzieren die Betriebskosten. Diese Lösungen erstrecken sich über eine Reihe von Netzwerktypen von 2G-3G-4G-5G bis hin zu Future G, die auf der branchenweit ersten All-G-Signalisierungsplattform namens TITAN bereitgestellt werden. NetNumber Data Services sind für globales Inter-Carrier-Routing, Roaming, Voice und Messaging unverzichtbar. Data unterstützt Lösungen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und ermöglicht B2B- und B2C-Kommunikationsplattformen für Unternehmen. NetNumber Multiprotokoll-Signalisierungs-Firewall-, Betrugserkennungs- und Robocalling-Lösungen schützen Netzwerke vor aktuellen / aufkommenden Bedrohungen. Um mehr über NetNumber zu erfahren, besuchen Sie bitte www.netnumber.com .



Über Voipfuture



Voipfuture ist ein Premium-Anbieter von Sprachqualitätsmonitoring, der einzigartige Technologien zur Bewertung, Aggregation, Analyse und Visualisierung von Sprachqualitätsinformationen entwickelt. Voipfuture-Produkte bieten Kommunikationsdienstleistern, Großhändlern und Unternehmen eine präzise Sicht auf Media und Control Plane. Voipfuture ist Pionier für das Monitoring von Sprachqualität und definiert Voice over IP immer wieder neu, indem es die Sichtweise seiner Kunden zur Servicequalität mit hochauflösendem Benutzererlebnis verbindet.



- White Paper "Redefining Quality-based Routing for Voice Services" - Mehr über Voipfuture Qrystal (https://www.voipfuture.com/voipfuture-qrystal/) - Mehr über Voipfuture - Mehr über NetNumber TITAN (https://www.netnumber.com/products/titan/) - Mehr über NetNumber (https://www.netnumber.com/)



