Wie Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Finanzinformationen, heute mitteilte, hat die iA Financial Group die IFRS-17-Lösung RiskIntegrity von Moody's Analytics ausgewählt, um sich auf die internationale Rechnungslegungsnorm IFRS 17 vorzubereiten.

Die RiskIntegrity-Plattform von Moody's Analytics ist eine Cloud-fähige, sofort einsatzbereite Lösung, mit der Versicherer die strengen Rechnungslegungsanforderungen von IFRS 17 erfüllen können.

RiskIntegrity IFRS 17 wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen von Aktuaren, Wirtschaftsprüfern und IT-Fachleuten gerecht zu werden. Sie verfügt über alle Funktionen, die für eine effiziente Implementierung von IFRS 17 notwendig sind. Die Lösung ist als Software-as-a-Service-Modell erhältlich und fügt sich nahtlos in die vorhandene Infrastruktur eines Versicherers ein. Dabei werden Daten, Modelle, Systeme und Prozesse zwischen Versicherungs- und Rechnungslegungsfunktionen verknüpft.

"Wir wollen den Versicherern dabei helfen, ihre IFRS 17-Projekte zu verwalten, zu beschleunigen und bereitzustellen", so Christophe Burckbuchler, Leiter Versicherungsstrategie und IFRS-17-Lösungen bei Moody's Analytics. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der iA Financial Group bei der Implementierung von IFRS 17."

Die neuesten Informationen zu IFRS 17 von Moody's Analytics finden Sie im Moody's Analytics IFRS 17 Thought Leadership Center.

Klicken Sie hier, um mehr über die Moody's Analytics-Lösung RiskIntegrity IFRS 17 zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologie ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website, oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Das Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatzerlös in Höhe von 4,4 Mrd. US-Dollar, beschäftigt weltweit rund 13.200 Mitarbeiter und ist in 42 Ländern präsent.

Über iA Financial Group

Die iA Financial Group ist eine der führenden Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgruppen in Kanada und unterhält Niederlassungen in den USA. Das 1892 gegründete Unternehmen ist zudem eines der größten börsennotierten Unternehmen in Kanada und an der Toronto Stock Exchange unter den Tickersymbolen IAG (Stammaktien) und IAF (Vorzugsaktien) gelistet. Nähere Informationen sind verfügbar auf der Website der iA Financial Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618005674/de/

Contacts:

TRACEY SCOTT

Moody's Analytics Communications

+44.207.772.5207

Moody's Analytics Media Relations

moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/moodysanalytics