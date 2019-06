Chewy legte einen fulminaten Börsengang hin, was aber auch dem derzeitigen Umfeld geschuldet ist. Chewy.com ist der größte Tierbedarfs E-Commerce Shop der Welt und damit Zooplus aus Deutschland sehr ähnlich! Das Unternehmen konnte ein sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren in den USA verzeichnen. Fokus war dabei die Kundenzufriedenheit und das Abomodell für Tierbedarfsprodukte. Dieses Wachstum war allerdings noch nicht profitabel, was aber 2017 dem Konkurrenten Petsmart egal war, der Chewy.com für 3,3 Mrd. USD kaufte und es zur teuersten E-Commerce Übernahme machte. Danach ist allerdings der Gründer raus und Petsmart muss Chewy, mit dem man auch stark konkurriert, Dieser Artikel Chewy Aktie / Börsengang (IPO): Der Grund warum Zooplus zuletzt so gestiegen ist? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

