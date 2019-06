Die Kompetenzen in der Batterietechnologie und die Fertigung der Batteriezellen sind die Basis für den Erfolg in der Elektromobilität. Ohne sie wird die deutsche Automobilindustrie im globalen Wettbewerb auf lange Sicht nicht bestehen. Nicht ohne Grund haben führende Automobilkonzerne in den vergangenen Monaten ihre Aktivitäten in diese Kompetenzen verstärkt und erheblich Investitionen bereitgestellt. Mit einem Investitionsvolumen von knapp einer Milliarde Euro für den Aufbau einer Batteriezellfertigung mit Partner in Niedersachsen hat Volkswagen im Mai die Weichen neu gestellt. "Der Volkswagen Konzern wird im Rahmen seiner Elektro-Offensive den Aufbau einer Batteriezellfertigung mit einer Partnerschaft in Europa forcieren," heißt es in der Meldung des VW Konzerns. Auch Daimler und BWM sind um den Anschluss an den Technologievorsprung der chinesischen Industrie bemüht. Daimler baut weltweit Standorte für die Batterie-Produktion auf. "Unsere Elektro-Offensive nimmt weiter Fahrt auf. Nach Milliarden-Investitionen in die Entwicklung der Elektro-Flotte und den Ausbau unseres globalen Batterienetzwerks gehen wir jetzt den nächsten Schritt: Mit dem Kauf von Batteriezellen für mehr als 20 Milliarden Euro treiben wir den Wandel hin zur elektrischen Zukunft unseres Unternehmens konsequent voran," erläuterte Dieter Zetsche, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars.

Chancen für neue Produkte

Doch mit der Batterie allein fährt das E-Mobil noch nicht. Die neuen Mobilitätslösungen und Antriebskonzepte fordern auch neue Fahrzeuge, ...

