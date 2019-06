Goldplay Exploration hat eine Privatplatzierung angekündigt, um die weitere Exploration des San Marcial-Projekt voranzutreiben. Mehr als ein Drittel der neuen Aktien wurden bereits durch das Management und weitere Insider gezeichnet.

Finanzierung der Exploration

Goldplay Exploration (0,14 CAD | 0,08 Euro; CA38149Q1046) kündigte heute eine Privatplatzierung von neuen Aktien an. Demnach werden 8,8 Mio. Anteile zum Preis von jeweils 0,125 CAD angeboten. Brutto strebt man also Einnahmen in Höhe von 1,1 Mio. CAD an. Mit den frischen Mitteln will das Management die Explorationsarbeiten auf seinem mexikanischen Projekt San Marcial vorantreiben. Dort verfügt Goldplay bereits über eine Ressource mit 47 Mio. Unzen Silber, von denen 36 Mio. Unzen bereits in die höhere Kategorie "indicated" eingestuft wurden. Demgegenüber steht aktuell ein Börsenwert von lediglich 7,5 Mio. CAD.

Management zeichnet kräftig mit

Das Management des Unternehmens glaubt offenbar an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...