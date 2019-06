Die Citigroup aus New York gehört zu den größten Finanzdiensteistern der Welt. Auf einer Konferenz überraschte ihr Chef fürs Privatkundengeschäft, Stephen Bird, mit der Aussage, dass sich sein Arbeitgeber bei technologischen Trends an China orientiere. Besonderes schaue man auf die Fin-Tech-Tochter Alibabas, Ant Financial.

