Lockere geldpolitische Signale aus Europa und neue Hoffnung im Handelsstreit haben die Wall Street am Dienstag aus ihrer jüngsten Lethargie befreit. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne im frühen Handel auf 1,33 Prozent und 26 459,71 Punkte aus. Er erreichte ein Hoch seit sechs Wochen und beendete eine sechstägige Durststrecke, in der er knapp über 26 000 Punkten stagniert war.

Unerwarteter Rückenwind für die Börsen kam zuerst aus Europa von EZB-Präsident Mario Draghi, der auf der EZB-Notenbankkonferenz den Bedarf für eine Lockerung der Geldpolitik signalisierte, sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht bessern. Weiteren Treibstoff lieferte dann US-Präsident Donald Trump, der kurz nach dem Handelsauftakt ein ausführliches Treffen mit Chinas Amtskollegen Xi Jinping beim kommenden G20-Gipfel ankündigte.

Wie so oft taugt billiges Notenbankgeld damit in diesen Tagen wieder als Treiber für eine Börsenrally. Die Aussagen von Trump hingegen erweckten unter Anlegern wieder etwas mehr den Glauben daran, dass sich die Streitnationen USA und China in ihrem konjunkturbelastenden Konflikt doch noch einigen können. Beides sorgte marktbreit für Rückenwind, wie der 1,25 Prozent festere S&P 500 mit seinen 2925,89 Punkten zeigte.

Wie schon am Vortag waren vor allem die Technologiewerte gefragt, deren Auswahlindex Nasdaq 100 um 2,06 Prozent auf 7681,66 Zähler anzog. Euphorie machte sich hier um das Online-Netzwerk Facebook breit, dessen Papiere um 1,3 Prozent weiter anzogen, nachdem wie erwartet die Pläne für eigene digitale Weltwährung vorgestellt wurden. Analyst Mark Mahaney von RBC sieht darin einen Wendepunkt für das Unternehmen und die weltweite Akzeptanz für bislang umstrittene Kryptowährungen.

Ansonsten sorgte der Börsenneuling Beyond Meat am Dienstag wieder für Furore. Nachdem das Kursfeuerwerk nach dem Börsengang vor einer Woche bei 186,43 US-Dollar einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, wurde die Rally in den vergangenen Tagen neu entfacht. Die Aktie schaffte es nun kurzzeitig erstmals über die Marke von 200 Dollar, dann aber verflachte der Schwung etwas. Zuletzt gewann sie noch 4,5 Prozent auf 178 Dollar.

Im Dow knüpfte Boeing anlässlich der Luftfahrtmesse in Le Bourget an seinen starken Wochenauftakt an. Die Aktie rückte um 1,8 Prozent vor, nachdem mitgeteilt wurde, dass der Flugzeugbauer auf der Pariser Luftfahrtmesse trotz der Krise mit dem 737 Max neue Kunden zu vermelden hatte. Unter anderem wurde mit der britisch-spanischen IAG ein Vertrag für 200 Maschinen aus der 737-Serie unterzeichnet.

Mit Moneygram sorgte ein Nebenwert mit einer Kursverdoppelung für Aufsehen. Statt der 1,45 Dollar vom Vortag war die Aktie plötzlich fast 3 Dollar wert. Anleger feierten hier die Tatsache, dass der Geldtransfer-Dienstleister eine Partnerschaft mit dem Fintech-Unternehmen Ripple eingeht./tih/fba

