Alexanderwerk AG: Hauptversammlung / Neue Aufsichtsratsmitglieder / Dividende DGAP-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Alexanderwerk AG: Hauptversammlung / Neue Aufsichtsratsmitglieder / Dividende 18.06.2019 / 16:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007 Hauptversammlung / Neue Aufsichtsratsmitglieder / Dividende Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung der Alexanderwerk AG wurden - teilweise auf Vorschlag eines Aktionärs - Herr Franz-Bernd Daum und Herr Jürgen Kullmann zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats, Herrn Thomas Mariotti zum Aufsichtsratsmitglied zu bestellen, wurde abgelehnt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Franz-Bernd Daum zum Vorsitzenden und Herrn Jürgen Kullmann zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Gleichzeitig hat die Hauptversammlung auf Vorschlag eines Aktionärs beschlossen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 0,83 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung wurde abgelehnt. Remscheid, den 18. Juni 2019 Alexanderwerk AG Der Vorstand Kontakt: Dr. Alexander Schmidt, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid, Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com 18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Telefon: 02191 / 795 - 0 Fax: 02191 / 795 - 202 E-Mail: IR@alexanderwerk.com Internet: www.alexanderwerk.com ISIN: DE0005032007 WKN: 503200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 826879 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826879 18.06.2019 CET/CEST ISIN DE0005032007 AXC0257 2019-06-18/16:54