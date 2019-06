AFL, ein Hersteller von Glasfaserkabeln, Zubehör und Ausrüstung, hat an seinem deutschen Standort in Mönchengladbach einen Tag zur Wertschätzung der Kunden veranstaltet und damit gleich mehrere Meilensteine gefeiert: 120 Jahre Produktion, 40 Jahre Herstellung von Freileitungen und 10 Jahre Teil von AFL. Besucher aus ganz Europa, Nahost und Afrika nahmen an den ganztägigen Feierlichkeiten aus diesem besonderen Anlass teil.

Pictured from left: Markus Philipp, Managing Director, AFL Germany; Kurt: Professor Dr.-Ing. Albert Moser of RWTH Aachen University (Photo: Business Wire)

Die Feier, zu der nur geladene Gäste kamen, wurde für die zentralen Energiekunden von AFL in der Region EMEA veranstaltet. Ein Grundsatzreferat wurde von Professor Dr.-Ing. Albert Moser von der RWTH Aachen University gehalten, der über die Auswirkungen der Energiewende auf das Übertragungsnetz sprach. Kurt Dallas, Präsident von AFL Product Solutions, sowie die Führungsspitze von AFL in der Region EMEA waren bei der Veranstaltung anwesend, bei der es auch Führungen und Live-Präsentationen gab.

"Strategische Investitionen in neue Fertigungstechnologien sowie die umfassenden Erfahrungen aus einer langen Tradition der Kabelproduktion haben zum Wachstum des Geschäfts ebenso beigetragen wie die Erweiterung des Produktportfolios", kommentierte Dallas. "Bei AFL konzentrieren wir uns auf ständiges Wachstum weltweit, und unsere operativen Tätigkeiten in Deutschland sind integraler Bestandteil dieser Strategie."

Es gab den ganzen Tag über Präsentationen, inklusive einer Live-Installation eines der neuesten Produkte von AFL: AccessWrap mit 48 Fasern. Dabei wurde gezeigt, wie Glasfasern in Stromleitungen eingesetzt werden. Bei weiteren Präsentationen in der Demozone wurde Folgendes gezeigt:

SpiderWeb Ribbon (SWR) für Glasfaserspleißung,

Fujikura-Fusionsspleißer mit den gerade auf den Markt gekommenen Bluetooth- Cleavern,

Test- und Prüfgeräte wie FlexScan für OTDR, FOCIS (Fiber Optic Connector Inspection System, ein Prüfsystem für Glasfaserstecker) und Optical Loss Power Testing (optische Tests von Verlusten und Leistung), optische Verbindungsteile des Typs

FUSEConnect und FASTConnect,

zusätzliche optische Konnektoren, optische Verteilerrahmen und Kästen für die Wandmontage.

Die Besucher erhielten eine Führung durch die Anlage, wobei ihnen der neue Kunden-Showroom gezeigt wurde, der auf der neuesten Entwicklung bei Kabeltechnologie und Innovationen beruht, einschließlich SkyWrap mit 144 Fasern, AccessWrap mit 48 Fasern, OSP MicroCore mit 200-µm-Fasern, Wrapping Tube Cable (WTC) mit SWR sowie OPGW- und OPPC-Isolatoren.

Der Abend fand seinen Abschluss bei einem eleganten Abendessen in Restaurant-Atmosphäre im Fabrikgebäude.

AFL unterhält ein komplettes Portfolio aus Glasfaserkabeln und Zubehör für den Energiemarkt und deckt dabei sowohl standardmäßige als auch individuelle Lösungen nach Kundenspezifikationen auf der ganzen Welt ab.Mehr über AFL und die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens erfahren Sie auf www.AFLglobal.com.

Über AFL Deutschland

Kabelwerke Rheydt wurde 1898 gegründet, und ab 1910 wurden Telefonleitungen aus Kupfer gefertigt. Fast 70 Jahre später stellte das Unternehmen Glasfaserkabel her, darunter Metallfreileitungen, und begann einige Jahre später mit dem Strecken von Glasfasern. Im Jahr 1991 begannen die Kabelwerke Rheydt mit der Herstellung von Freileitungen mit Fasern in Leitungen aus rostfreiem Stahl. Das Unternehmen ging 1992 in das französische Unternehmen ALCATEL S.A. über und wurde 2000 zu NEXANS S.A. Im Jahr 2004 übernahm das niederländische Unternehmen DRAKA den Glasfaserbereich von ALCATEL, und 2009 übernahm America Fujikura Ltd (AFL) das Geschäftssegment "Optical Aerial Cables" (optische Freileitungen) von DRAKA und gründete die AFL Telecommunications GmbH, DEUTSCHLAND, mit 120 Mitarbeitern.

Über America Fujikura Ltd. (AFL)

AFL wurde 1984 gegründet und ist ein international tätiger Hersteller von Komplettlösungen für die Märkte Energie, Dienstanbieter, Unternehmen und Industrie sowie für einige neue Märkte. Die Produkte des Unternehmens werden in über 130 Ländern genutzt. Dazu gehören Glasfaserkabel und -hardware, Übertragungs- und Umspannungszubehör, Ausrüstung für externe Anlagen, Konnektoren, Test- und Inspektionsausrüstung, Fusionssplicer sowie entsprechende Ausbildungen. AFL bietet außerdem eine breite Vielfalt von Services für Anwendungen in Datenzentren, bei Unternehmen, im kabellosen Bereich und im Netzaußenbereich an.

AFL hat seinen Hauptsitz in Spartanburg (SC, USA) und ist in den USA, Mexiko, Kanada, Europa, Asien und Australien tätig. AFL ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des japanischen Unternehmens Fujikura Ltd. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.AFLglobal.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir". Lesen Sie unseren Blog oder abonnieren Sie unseren alle zwei Monate erscheinenden E-Newsletter.

