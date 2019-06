Augustdorf/Nordrhein-Westfalen (ots) -



Der 15. Juni, der Tag der Bundeswehr, wird für Hauptfeldwebel der Reserve Horst Kröner unvergesslich bleiben. An der Seite des Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, hat der 59-jährige Reservist den Tag in Augustdorf verbracht. "Es ist ungewohnt, aber auch aufregend und super interessant zugleich", freute sich Kröner auf den Tag.



"Ich wollte es erst gar nicht glauben", erinnert sich Kröner. Er hatte den Hauptpreis beim Adventskalenderquiz der Onlineseite deutschesheer.de gewonnen - einen Tag mit dem Inspekteur des Heeres. Der Freude über den Hauptgewinn folgte schnell spannende Erwartung, wie dieser Tag wohl ablaufen würde. Einen Tag mit dem ranghöchsten Soldaten des Heeres verbringen zu dürfen, sei schon etwas Besonderes, sagt Kröner.



