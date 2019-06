IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt die Videoanalyseanwendung der nächsten Generation für mehr Sicherheit im öffentlichen und privaten Bereich vor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618005753/de/

Credits: IDEMIA

Augmented Vision unterstützt Sicherheitsbeauftragte bei der Identifizierung sicherheitsrelevanter Personen in Echtzeit und trägt dazu bei, die nach Vorfällen erforderlichen Nachforschungen zu beschleunigen. Die moderne, wegweisende Technologie von IDEMIA verbessert die Sicherheit an Verkehrsknotenpunkten (wie Flughäfen und Bahnhöfen usw.), in Stadien und sonstigen Sportstätten, in Einzelhandels- und Geschäftsgebäuden sowie in Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, die sich mit steigenden Sicherheitsherausforderungen konfrontiert sehen.

Die Anwendung basiert auf dem langjährigen Know-how von IDEMIA in den Bereichen Deep Learning und Biometrie für die Video- und Bildanalyse sowie auf der Gesichtserkennungstechnologie von IDEMIA: eine seit langem bewährte, wegweisende Kombination aus Effizienz, Skalierbarkeit und Präzision bei der Gesichtserkennung, die durch die führende Position von IDEMIA bei den neuesten NIST-Benchmarks belegt wird.

Augmented Vision lässt sich problemlos in jede Infrastruktur integrieren, z. B. in eine bereits vorhandene Videomanagementlösung oder in ein Zutrittskontrollsystem:

Videoanalyse Mit der Videoanalyse von Live-Videobildern aus handelsüblichen Überwachungskameras in öffentlichen oder privaten Bereichen sorgt IDEMIA für mehr Sicherheit durch eine direkte Warnmeldung, wenn eine sicherheitsrelevante Person erkannt wird. Durch die Alarmfunktionen wird auch der Zeitaufwand für die Video- und Bildanalyse bei der Untersuchung eingetretener Vorfälle deutlich reduziert.

"Bei Augmented Vision werden ausnahmslos modernste Technologien von IDEMIA genutzt, um eine umfassende, hochpräzise Lösung anzubieten, die auf unserer führenden Position im Bereich der biometrischen Erfassung und Analyse sowie der Echtzeit-Videodatenanalyse basiert. Mit dieser neuen Analyseanwendung verbessern wir die Sicherheit, erhöhen den Durchsatz und steigern gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit", so Philippe Barreau, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Public Security Identity von IDEMIA.

"Mit Augmented Vision bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, von bestehenden Videoüberwachungsinfrastrukturen mit biometrischer Zugangskontrolle zu profitieren. Die Technologie ebnet den Weg für unsere nächsten Innovationen im Bereich der Gesichtserkennung für Zutrittskontroll- und Zeiterfassungsanwendungen", so Yves Portalier, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Connected Objects.

Besucher der IFSEC International (ExCeL London, 18. bis 20. Juni) haben die Gelegenheit, Augmented Vision* am Stand IF3130 kennenzulernen. Dort präsentiert IDEMIA sein komplettes Lösungssortiment für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Im Experience- und Hospitality-Bereich für Augmented Vision werden weitere Demonstrationen anhand von Praxisszenarien stattfinden, die der Besucher auf höchst eindrucksvolle Weise erleben kann.

IDEMIA, ein führender Anbieter im Bereich Biometrie, entwickelt Produkte und Lösungen, die auf den Grundprinzipen des "eingebauten, standardmäßigen Datenschutzes" (Privacy by Design und by Default) basieren. IDEMIA engagiert sich nachdrücklich für die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre von Bürgern und Verbrauchern durch den höchstmöglichen Datenschutz bei Identitätsprüfungs- und Authentifizierungstechnologien.

Charakteristische Merkmale von Augmented Vision

Schnelle, präzise Live-Analyse in Echtzeit

Mehrere Videoanalyse-Algorithmen in einem Programmpaket: Erkennung von Gesichtern, Umrissen, Fahrzeugen, Autokennzeichen, Gegenständen

in einem Programmpaket: Erkennung von Gesichtern, Umrissen, Fahrzeugen, Autokennzeichen, Gegenständen Hochpräzise Biometrie-Ergebnisse mit der vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology getesteten Gesichtserkennung in Echtzeit (Face in Video Evaluation, 2017).

*Die Nutzung von Augmented Vision unterliegt den Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes. IDEMIA empfiehlt den Kunden zu prüfen, ob die nationalen Gesetze die Nutzung und den Einsatz vor Ort gestatten.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, einer Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13.000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

