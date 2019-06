Von Oliver Griffin

PARIS (Dow Jones)--Boeing hat einen unverbindlichen Großauftrag von der International Consolidated Airlines Group (IAG) erhalten. IAG habe eine Absichtserklärung zum Kauf von 200 Flugzeugen des Typs 737 Max unterzeichnet, teilte die Fluglinie anlässlich der Luftfahrtmesse in Paris mit. Die Order, die Maschinen des Typs 737 Max 8 sowie 737 Max 10 umfasse, solle zwischen 2023 und 2027 ausgeliefert werden. Die Flugzeuge sollen diverse IAG-Airlines nutzen können, beispielsweise Vueling und British Airways. Nach Listenpreis beträgt das Auftragsvolumen über 24 Milliarden US-Dollar.

Für die 737 Max war im März ein weltweites Flugverbot verhängt worden, nachdem innerhalb von fünf Monaten zwei Maschinen dieses Typs unter ähnlichen Umständen abgestürzt waren. In beiden Fällen steht das speziell für die Boeing 737 Max entwickelte Stabilisierungssystem MCAS im Verdacht, eine verheerende Rolle gespielt zu haben.

"Wir haben volles Vertrauen in Boeing und erwarten, dass das Flugzeug in den kommenden Monaten nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden erfolgreich in den Dienst zurückgeführt wird", so IAG-CEO Willie Walsh.

