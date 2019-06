Brüssel (ots) -



Mit dem weltweiten TIC Summit ist am 18. Juni das TIC Council in Brüssel offiziell gestartet. Das TIC Council ist der neue internationale Verband, der führende Unternehmen der unabhängigen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche (TIC) vertritt. TIC steht für Testing, Inspection sowie Certification. Der Verband repräsentiert die Prüf-, Verifizierungs- und Zertifizierungsleistungen unabhängiger Dritter gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.



Wie Unternehmen mit dem Klimawandel umgehen



Der TIC Summit befasste sich mit dem Thema "Klimafolgen - Vorbereitung auf den Wandel". Dabei stellte das TIC Council eine umfassende Studie dazu vor, wie Unternehmen mit den Risiken des Klimawandels umgehen. Die Studie führte das TIC Council gemeinsam mit Longitude, einem Unternehmen der Financial Times, durch. Longitude befragte weltweit Top-Führungskräfte, um zu erfahren, wie Unternehmen die Folgen des Klimawandels abmildern wollen.



Die wichtigsten Ergebnisse:



- Die drei größten Risiken der kommenden 12 Monate sind für die Führungskräfte der Klimawandel, Cyberrisiken und disruptive Technologien. - Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten haben den Eindruck, dass ihr Unternehmen weniger widerstandsfähig gegen Klimarisiken ist als im Vorjahr. - Führungskräfte sorgen sich insbesondere darüber, welche Folgen der Klimawandel für ihre Produktion und ihre Zulieferkette haben könnte. - Sieben von zehn Managern (71 Prozent) sind bereit, bis zu 14 Prozent mehr Budget auszugeben, um die Risiken aus dem Klimawandel zu reduzieren. - 76 Prozent der Führungskräfte vertrauen darauf, dass unabhängige Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen ihre Unternehmen dabei unterstützen können, das Klimarisiko zu verringern.



Dr.-Ing. Michael Fübi, Präsident des TIC Council und Vorstandsvorsitzender von TÜV Rheinland, stellte die Umfrageergebnisse vor: "Die Ergebnisse der Umfrage zeigen deutlich: Das Klimarisiko wird immer wichtiger. Ebenso wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich darauf vorzubereiten. Wir in der TIC-Branche sind uns dieser Tatsache bewusst und bereit, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen und an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten."



Über TIC Council



TIC Council ist aus dem Zusammenschluss der ehemaligen internationalen Branchenverbände IFIA und CEOC hervorgegangen und hat seinen Sitz in Brüssel. Der Verband bringt als neue Stimme der Branche 90 Mitgliedsunternehmen und Organisationen aus der ganzen Welt zusammen, die in mehr als 160 Ländern tätig sind. Die TIC-Branche repräsentiert weltweit rund eine Million Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von rund 200 Milliarden US-Dollar. Der Bericht über Risikominderung angesichts des Klimawandels wird Ende Juni 2019 auf der Website des TIC Council veröffentlicht: www.tic-council.org



