Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Caterers Do&Co von 96 auf 100 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" bleibt unterdessen unverändert.

Kürzlich gesicherte Großaufträge europäischer und US-amerikanischer Fluglinien dürften die Geschäftsrisiken von Do&Co diversifizieren, schreibt RCB-Analyst Christian Bader in seiner Studie. Vor allem die Deals mit der IAG Group und Turkish Airlines für Flugzeugcatering dürften sich auf die Umsatzentwicklung niederschlagen, da sich deren Laufzeiten auf zehn bzw. 15 Jahre belaufen. Darüber hinaus seien die Geschäftszahlen für das vierte Quartal besser ausgefallen als erwartet.

Die Do&Co-Aktien schlossen am Dienstag an der Wiener Börse mit einem deutlichen Plus von 4,83 Prozent bei 84,70 Euro.

