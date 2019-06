Frankfurt/Main (ots) - TextilWirtschaft



Jeder zweite stationäre Modehändler hat schon erlebt, dass Kunden seine Mitarbeiter im Laden beschimpfen. Mehr als die Hälfte der Händler stellt fest, die Kunden seien heute unhöflicher und ungeduldiger und die Wertschätzung für die Beratung auf der Fläche geringer als früher. "Es gibt leider immer öfter solche Mitmenschen, für die man nur der Fußabstreifer ist", heißt es so von einer Umfrageteilnehmerin aus Hessen.



Nach einer Umfrage des Fachmagazins TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) schulen deswegen inzwischen fast drei Viertel (72 %) der Händler ihre Mitarbeiter speziell für den Umgang mit schwierigen Kunden. Der zunehmende Schulungsbedarf hat zwei Ursachen: Zum einen hat sich das Kundenverhalten massiv verändert, zum anderen wird es für den Modehandel immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. 87 % der Händler geben an, dass sie heute mehr Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung haben als noch vor fünf Jahren.



Die TextilWirtschaft befragt wöchentlich ein großes Panel marktrelevanter stationärer Modeanbieter zur Umsatzentwicklung und zu aktuellen Branchenthemen.



