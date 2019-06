BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE und seine Tochter Innogy prüfen in den Niederlanden die Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab. Beide starteten eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer Wasserstoff-Anlage auf dem Gelände des RWE-Kraftwerks Eemshaven, teilten beide Unternehmen mit. Die sogenannte Power-to-Wasserstoff-Anlage soll eine Kapazität von bis zu 100 Megawatt haben. Ein Windpark von Innogy werde den Ökostrom liefern.

"Die CO2-Reduktionsziele in Verkehr, Wärmeversorgung und Industrie sind nur erreichbar, wenn die Sektorkopplung vorangetrieben wird und damit emissionsfreie Energieträger zum Einsatz kommen", erläuterte Roger Miesen, Vorsitzender der RWE Generation SE. "Wir sind davon überzeugt, dass grüner Wasserstoff ein wichtiger Baustein einer sicheren und sauberen Energieversorgung für diese Sektoren sein wird." Das Projekt in den Niederlanden folge dem Muster ähnlicher Projekte in Deutschland wie der GET H2 in Lingen.

"Als einer der großen Betreiber von Offshore- und Onshore-Windparks sind wir überzeugt, dass es besser ist, jetzt die Umwandlung von Strom in Wasserstoff als eine technische Lösung von Power-to-X zu untersuchen, als weiter abzuwarten", erklärt Hans Bünting, Innogy-Vorstand Erneuerbare Energien.

