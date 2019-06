Die Blockchain-Konferenz UNCHAIN 2019 fand vom 14. bis 15. Juni 2019 in Berlin, Deutschland, statt. You Bank, Betreiber einer digitalen Asset Banking-Plattform, nahm mit einem Vortrag an der Veranstaltung teil. Mit der offiziellen Eröffnung der Auftaktveranstaltung zu diesem globalen Event ist You Bank ein brillanter Eintritt in den europäischen Markt gelungen!

Die Digital Asset Banking Plattform von You Bank ist die Zentralbank der digitalen Welt

You Bank, eine hochwertige, multinationale Finanzdienstplattform für Blockchain, ist wohlverdient weltweit führend im Bereich des digitalen Asset Management. Das in Singapur ansässige Unternehmen wurde von der Familie Richmond gegründet, einer von neun jüdischen Familien, die als die "Rothschilds" der digitalen Welt gelten.

Daniel, Global CEO von You Bank, nahm mit einem Vortrag an der Konferenz teil. Laut Daniel wurde You Bank ursprünglich mit dem Ziel gegründet, eine digitale Bank zu schaffen, die im Zeitalter der digitalen Wirtschaft weltweit operieren kann. Zu den Services von You Bank zählen beispielsweise digitales Asset Management, digitales Asset Trading, globale Asset Allocation, digitale Fonds, digitale Treuhandservices, digitale Vermögensversicherungen und weitere umfassende Dienstleistungen. Die Digital Asset Banking Platform von You Bank bietet weltweiten Nutzern digitales Asset Management und Finanzdienste in "einer App für alles" und gilt als "Zentralbank" der digitalen Welt.

You Bank beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter weltweit in den Bereichen Finanzproduktentwicklungen, Asset Management, Trading, Technologieforschung und -entwicklung und verwaltet zurzeit über 60.000 BTC.

You Bank kreiert eine wahrhaft grenzenlose, App-basierte Blockchain-Wirtschaft

You Bank setzt sich unermüdlich für den Unternehmensfortschritt und die soziale Entwicklung ein und kreiert letztendlich eine "digitale Wirtschaftsgemeinschaft" in der digitalen Welt, in der wir alle Werte schaffen, Besitz aufbauen, miteinander interagieren und voneinander profitieren können. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem all diese Projekte auf der von You Bank geschaffenen Plattform zusammenlaufen, um schließlich eine grenzenlose und gemeinschaftliche "digitale Wirtschaft" zu gestalten eine ökologische Plattform für die globale Verschmelzung der Finanz- und Wirtschaftsressourcen.

You Bank verankert den Wert der digitalen Währung

You Bank ist darüber hinaus die erste und einzige Plattform der Welt, die den Wert einer digitalen Währung verankern kann. You Bank hat die Geschäftsstruktur der gesamten digitalen Wirtschaft grundlegend verändert. Die digitale Währung untermauert den langfristigen Wert des globalen Ökosystems von You Bank, und der Besitz der digitalen Assets von You Bank kann kontinuierlich hohe Renditen generieren.

