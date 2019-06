Computer Vision Startupunternehmen erhält nun Unterstützung von führenden Kamera-, Chip- und Cloud-Anbietern

AnyVision, ein führendes Computer Vision Unternehmen, das sich auf Gesichts-, Körper- und Objekterkennungssoftware spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 74 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die neuen Investitionen kommen von M12, dem Risikokapitalfonds von Microsoft, von DFJ Growth sowie OG Technology Partners. Im Rahmen der Serie-A-Finanzierungsrunde kündigte AnyVision zuvor bereits Investitionen von LightSpeed Venture Partners, der Robert Bosch GmbH, Qualcomm Ventures und Eldridge Industries an.

AnyVision wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein führendes Computer Vision Unternehmen, das sich auf Gesichts-, Körper und Objekterkennungssoftware spezialisiert hat. AnyVision entwickelt die Kernsoftware, um alle Kameras mit Intelligenz auszustatten. Diese Lösungen sind agnostisch für alle Kameras, Datenverarbeitungssysteme und andere Anwendungsfälle.

"Es gibt nur seltene Zeitpunkte für ein Unternehmen, bei denen sich die Gelegenheit bietet, gemeinsam mit anderen führenden Ökosystem-Akteuren einen vollständig neuen Industriezweig zu begründen", so Eylon Etshtein, CEO und Mitbegründer von AnyVision. "Wir sind überaus glücklich, die Unterstützung von anderen Chipherstellern wie Qualcomm, Kameraherstellern wie Bosch und nun auch von Cloudserviceanbietern wie Microsoft mithilfe der Investition von M12 zu erhalten. Hier liegt die optimale Kombination von industrieller Validierung und finanzieller Kraft vor, um eine Führungsrolle in diesem Industriezweig übernehmen zu können."

"Unsere Aufgabe bei DFJ Growth besteht darin, disruptive Innovatoren zu unterstützen, neue verheißungsvolle Marktchancen aufzugreifen. Wir sind der Überzeugung, dass sich AnyVision deutlich als führender Anbieter in dem Wachstumsmarkt für Computer Vision herauskristallisieren konnte. Dies wurde durch großartige Kundenrezensionen bestätigt, die herausstellten, wie die Produkte von AnyVision die Sicherheit und Kundenerfahrungen verbessern half", so Sam Fort, Partner von DFJ Growth. "Wir waren darüber hinaus von der führenden Rolle von AnyVision bei der Förderung von Datenschutz- und Ethikstandards für die Nutzung der Mustererkennungstechnologie äußerst beeindruckt. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit AnyVision, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein rasches Wachstum zu beschleunigen."

AnyVision entwickelt gegenwärtig Technologie für Sicherheitsanwendungen und Überwachungszwecke, mobile Authentifizierung, Zugangskontrolle und Wirklichkeitsanalysen. Diese Kernlösungen werden Tag für Tag in den verschiedensten Bereichen, darunter Banken, Stadien, Casinos sowie im Einzelhandel angewendet, um die Sicherheit zu verbessern, Kosten zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die neuen Finanzierungsmittel werden eingesetzt, um das Wachstum bestehender Geographien des Unternehmens und von Industrievertikalen weiter voranzutreiben.

AnyVision legt eine seiner wichtigsten Prioritäten auf die Verwendung von Mustererkennungstechnologie für Datenschutzwecke sowie für ihre ethische Anwendung. In Bezug auf den Schutz der Privatsphäre sammelt oder teilt die Technologie von AnyVisions keinerlei Nutzerdaten und erfasst auch keine Bilder. Das erfasste Datum wird in Form von mathematischen Vektoren wiedergegeben, die als unlösbare Kryptographie angesehen werden und den Identitätsdiebstahl verhindern. AnyVision ist der Überzeugung, dass eine wahrhaft effektive Lösung nur so wertvoll ist wie die Art und Weise, wie ihre Algorithmen konzipiert und eingeübt werden. Große Aufmerksamkeit wird darauf verwendet, welche Datensätze verwendet und wie die Daten erläutert werden, wobei Szenarien so unterschiedlich wie in der realen Welt genutzt werden. AnyVision unterstützt zudem die Regulierung der Gesichtserkennungsbranche und wird weiterhin sicherstellen, dass persönliche Daten privat bleiben und den lokalen Gesetzen und Bestimmungen vollständig entsprechen.

Heute beschäftigt AnyVision weltweit mehr als 240 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Tel Aviv, New York, Mexiko, London und Singapur sowie ein engagiertes Team von über 30 promovierten Mitarbeitern in Belfast, die sich auf die Computer Vision Forschung konzentrieren. Die Anzahl der Kunden von AnyVision weltweit reicht in die Hunderte, darunter eine Reihe von Fortune 50 Kunden.

Über AnyVision

AnyVision, weltweit führender Designer und Entwickler von Computer Vision Software, wurde im Jahr 2015 gegründet, um der realen Welt künstliche Intelligenz zugänglich zu machen. AnyVision entwickelt Software, die in der Lage ist, alle Kameras mit Intelligenz auszustatten.

