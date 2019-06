Algomi, Anbieter von Datenaggregationstechnologie zur Optimierung von Liquidität auf der Basis von festverzinslichen Wertpapieren, gab heute bekannt, dass Algomi ALFA die Ausführung von Aufträgen auf den Plattformen Liquidnet und Trumid ermöglichen wird.

Mit dieser neuen Funktionalität geht Algomi ALFA über die Aggregation von Marktdaten und Liquiditäty hinaus und ermöglicht es den Händlern, effizient durch die Märkte zu navigieren und Geschäfte abzuwickeln, ohne dass Schritte plattformübergreifend dupliziert werden müssen. Für Warnungen zu umsetzbarer Liquidität bietet Algomi ALFA Funktionen zur Auftragsabwicklung und Desktop-Interoperabilität.

Algomi ALFA ermöglicht es Händlern, bei jedem umsetzbaren Alarm in die wachsende Liquidnet-Liquidität von Unternehmensanleihen einzugreifen, indem Aufträge direkt von ALFA ausgefüllt werden, bevor sie über FIX an Liquidnet gesendet werden. Liquidnet startet anschließend über seine Desktop-Anwendung ein aktives Verhandlungsfenster für Händler. Wenn der Handel abgeschlossen ist, können Händler den Ausführungsbericht von ALFA einsehen und exportieren.

Für Trumid können alle Händler aus Algomi ALFA heraus über die grafische Algomi-Benutzeroberfläche und über den OpenFin-Nachrichtenbus in alle umsetzbaren Trumid-Alarme eingreifen. Wenn sich ein Händler in Algomi ALFA mit einem Alarm beschäftigt, zeigt Trumid einen entsprechenden Dialog an, der vom aktuellen Stand der Aktivität des Händlers und der Aktivität der Anleihe auf Trumid abhängt. Der Händler greift anschließend direkt innerhalb von Trumid ein.

Scott Eaton, CEO von Algomi, sagte: "Als marktneutraler Anbieter freuen wir uns, diese Initiative mit Liquidnet und Trumid bekannt geben zu können. Ab sofort können Fondsmanager auf der Grundlage der von uns bereitgestellten Front-End-Datenaggregation einfach handeln und Entscheidungen treffen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur Schaffung eines effizienten Workflow-Prozesses, der zu einem Handel mit erhöhter Geschwindigkeit, verbesserter Liquidität und Effizienz am Markt führt."

Constantinos Antoniades, Global Head of Fixed Income bei Liquidnet, sagte: "Dieser zusätzliche Workflow macht es unseren Mitgliedern leichter, Liquiditätswarnungen aus unserem Virtual High Touch-Ökosystem direkt auf Algomi ALFA zu konsumieren und darauf zu reagieren. Wir freuen uns sehr darauf, auch weiterhin in enger Kooperation mit Algomi innovative Funktionen zu entwickeln, die unseren Mitgliedern Effizienz bringen und den Zugang zu höherer Liquidität verbessern."

"Als ein Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Handelseffizienz und Marktforschung freuen wir uns über diese Zusammenarbeit mit Algomi, um zusätzliche Workflow-Lösungen für unsere gemeinsame Kundenbasis bereitzustellen", ergänzte Trumid-Präsident Mike Sobel. "Diese Initiative ermöglicht es den Nutzern von Algomi ALFA, problemlos mit dem großen Trumid-Netzwerk und -Liquiditätspool zu arbeiten."

Algomi ist ein Softwareunternehmen, das Finanzmarktteilnehmern Technologien zur Verfügung stellt, mit denen sie ihren Workflow und ihre Liquidität durch Datenaggregation, Pre-Trade-Informationsanalyse und Erleichterungen bei der Ausführung verbessern können. Wir sind ein marktneutraler Systemanbieter, der seine Expertise in der technologischen Umsetzung einsetzt, um die Liquidität und Effizienz am Markt zu verbessern.

Algomi wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in New York und Hongkong. Die Stärke und Stabilität von Algomi gründen sich auf Investitionen von AllianceBernstein, Euroclear, Euronext und S&P Global.

Liquidnet ist ein technologieorientiertes, weltumspannendes institutionelles Handelsnetzwerk, das die Investoren der Welt auf intelligente Weise mit den Investitionen der Welt verbindet. Seit unserer Gründung im Jahr 1999 ist unser Netzwerk auf mehr als 1.000 institutionelle Investoren angewachsen, die zusammen 33 Billionen US-$ an Eigenkapital und festverzinslichen Vermögenswerten verwalten. Unser Netzwerk erstreckt sich über 46 Märkte auf sechs Kontinenten und schafft eine nahtlose Verbindung zwischen institutionellen Brokern, Investmentbanken, Börsen, alternativen Handelsplätze und einer stetig wachsenden Liste von Daten- und Rechercheanbietern. Wir haben Liquidnet aufgebaut, um die globalen Kapitalmärkte effizienter zu gestalten, und tun dies auch weiterhin, indem wir dem Netzwerk zusätzliche Teilnehmer hinzufügen. Dies ermöglicht einen vertrauenswürdigen Zugang zu Handels- und Investitionsmöglichkeiten und liefert die verwertbaren Informationen und Erkenntnisse, die unsere Kunden brauchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.liquidnet.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter @Liquidnet.

Liquidnet, Inc. ist Mitglied von FINRA/SIPC

Trumid ist ein Finanztechnologieunternehmen, das durch Daten, Technologie und innovative Produkte den Kredithandel effizienter gestaltet. Trumid Market Center, die elektronische Handelsplattform des Unternehmens, bietet Fachleuten am Markt für Unternehmensanleihen einen direkten Zugang zu Liquidität und Marktinformationen. Die Trumid-Produkte nutzen den Netzwerkeffekt und Data-Science-Verfahren, um alle Kreditmarktteilnehmer in die Lage zu versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Trumid wurde 2014 von Kreditfachleuten mit über 100 Jahren gemeinsamer Erfahrung gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Weitere Informationen: http://www.trumid.com

