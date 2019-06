FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz nahezu unverändert. Bayer hat einen US-Richter im Glyphosat-Prozess gebeten, ein Milliarden-Urteil einer Jury gegen den DAX-Konzern aufzuheben. Eine Jury in Oakland hatte vergangenen Monat einem krebskranken Ehepaar die Rekordsumme von 2 Milliarden Dollar zugesprochen.

Die Vossloh-Aktie wurde dagegen 2,6 Prozent tiefer getaxt. Der Bahntechnikkonzern Vossloh will über eine Kapitalerhöhung frische Mittel bei Investoren einsammeln. Knapp 1,6 Millionen neue Aktien sollen in einer beschleunigten Platzierung an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Den Bruttoemissionserlös sieht das Unternehmen bei rund 49 Millionen Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.341 12.332 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 18, 2019 16:32 ET (20:32 GMT)

