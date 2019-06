Bekanntgabe der Verfügbarkeit von ABTHERA ADVANCE Open Abdomen Dressing, dem temporären Bauchdeckenverschluss der nächsten Generation

KCI, ein Unternehmen von Acelity, gab heute die Verfügbarkeit des offenen Bauchdeckenverschlusses ABTHERA ADVANCE (Open Abdomen Dressing) in Europa bekannt. ABTHERA ADVANCE Dressing ist die nächste Generation von temporären Bauchdeckenverschlussgeräten, die die Technologie und den Erfolg der ABTHERA Unterdruck-Therapie für offene Bauchwunden nutzen, um Bauchdeckenöffnungen zu überbrücken, bei denen ein primärer Verschluss nicht möglich ist und/oder wiederholter Zugang zur Bauchhöhle erforderlich ist.

Das ABTHERA ADVANCE Dressing zeigte eine bedeutende Zunahme der gesamten Gewebe-, Haut- und Faszienbewegung ohne Änderung des intraabdominalen Drucks in einer in den Vereinigten Staaten durchgeführten Vergleichsstudie an gesunden Schweinen mit einer offenen Bauchwunde, die entweder mit ABTHERA SENSAT.R.A.C. OA Dressing oder ABTHERA ADVANCE Dressing bei -125mmHg behandelt wurden.1

"Die Erweiterung des KCI-Portfolios auf Märkten außerhalb der USA mit dem Ziel, neue Lösungen für Chirurgen zu bieten, die eine Vielzahl von Inzisionstypen verwalten, ist ein Schwerpunkt des Unternehmens, da wir bestrebt sind, Patienten neue Wege zur Heilung zu eröffnen", so R. Andrew Eckert, Geschäftsführer von KCI. "Das ABTHERA ADVANCE Open Abdomen Dressing hat bereits ein enormes Potenzial für Ärzte gezeigt, die mit anspruchsvollen offenen Bauchdecken arbeiten, und wir freuen uns darauf, einem Bedarf zu erfüllen, indem wir diese Therapie den europäischen Gesundheitsdienstleistern, die einige ihrer am stärksten gefährdeten Patienten versorgen, zur Verfügung stellen."

Der perforierte Schaumstoff ABTHERA ADVANCE (Perforated Foam) kollabiert medial unter Unterdruck und zieht die Wundränder aktiv zusammen. ABTHERA ADVANCE Dressing wurde entwickelt, um die offene Bauchdecke zu behandeln, indem:

Aktive Flüssigkeit entfernt und Darmödeme reduziert werden

Mittlere Spannung bereitgestellt wird, die hilft, Faszienrückzug und Domänenverlust zu minimieren

Bauchdecke und Eingeweide getrennt werden, was den Bauchinhalt schützt

Bauchinhalte vor der äußeren Umgebunggeschützt werden

Ein schneller Wiederzugang ohne Wundnahtbedarf für die Platzierung ermöglicht wird

Klinische Belege zeigen, dass ABTHERA Therapy mit verbesserten Ergebnissen verbunden ist, einschließlich verbesserter primärer Faszienverschlussraten und einer Verringerung der Krankenhausaufenthalte im Vergleich zu Barkers Vakuumverfahren (Barker's Vacuum-Packing Technique, BVPT). In einer prospektiven Beobachtungsstudie mit 168 Patienten (111 ABTHERA Therapy vs. 57 BVPT), hatten ABTHERA-Therapy-Patienten eine höhere 30-tägige primäre Faszienverschlussrate (69 für ABTHERA-Therapy vs. 51 für BVPT; p=0,03) und wiesen eine Verringerung der 30-tägigen Gesamtmortalität im Vergleich zu Patienten auf, die BVPT erhielten (14 ABTHERA-Therapy vs. 30 BVPT; p=0,01). 2

"Nach der Operation können offene Bauchdecken eine Vielzahl komplexer Probleme und Komplikationen verursachen, einschließlich Infektionen und Fisteln", so Dr. Ron Silverman, F.A.C.S., leitender Amtsarzt bei KCI. "Derzeit sind die Möglichkeiten, herausfordernde offene Bauchdecken effektiv zu behandeln, begrenzt. Die Fähigkeit, viele der Herausforderungen im Zusammenhang mit offenen Bauchdecken mit der ABTHERA-Therapy zu bewältigen, ist ein wichtiger Faktor bei der Behandlung einiger der am schwersten erkrankten Patienten."

Über ABTHERA ADVANCE Open Abdomen Dressing

Das ABTHERA ADVANCE Open Abdomen Dressing bildet, wenn es mit einem kompatiblen V.A.C.-Therapiegerät verwendet wird, ein temporäres Abdominalschließsystem, das Chirurgen hilft, frühzeitig Kontrolle über eine herausfordernde offene Bauchdecke zu übernehmen und so einen primären Faszienverschluss durchzuführen. Das System kann bei offenen Bauchwunden mit freiliegenden inneren Organen, wie etwa bei einem abdominellem Kompartmentsyndrom, aber nicht nur dort, eingesetzt werden.

Über KCI, ein Acelity-Unternehmen

KCI, ein Acelity-Unternehmen, ist eine vertrauenswürdige Marke für fortschrittliche Wundversorgung. Wir sind führend in der Unterdruck-Wundtherapie und bieten Lösungen für die Wundheilung und das chirurgische Management. Unsere Produktangebote stehen in mehr als 90 Ländern zur Verfügung und bieten Mehrwert durch Lösungen, die Heilung beschleunigen. KCI ist führend in Qualität, Sicherheit und Kundenzufriedenheit und engagiert sich für die Weiterentwicklung der Wissenschaft der Heilung. KCI mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeiter.

1 Kubiak BD, Albert SP, Gatto, LA, et al. Die peritoneale Unterdrucktherapie verhindert mehrere Organverletzungen bei einer chronischen Schweinesepsis und einem Ischämie-/Perfusionsmodell. Shock. 2010; 34(5):525-534.

2 Cheatham ML, Demetriades D, Fabian TC, et al. Prospektive Studie zur Untersuchung klinischer Ergebnisse im Zusammenhang mit einem Unterdruck-Wundtherapiesystem und der Vakuumverpackungstechnik von Barker. Welt J Surg. 2013;37(9):2018-30.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Maggie Fairchild

Unternehmenskommunikation

Telefon: +1 210 330 2666

E-Mail: maggie.fairchild@acelity.com

Caleb Moore

Investorenbeziehungen

Telefon: +1 210 255 6433

E-Mail: caleb.moore@acelity.com