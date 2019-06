KSP Rechts- und Steuerberatung wird den Namen Andersen Tax Legal übernehmen

Nur wenige Monate nach ihrem Eintritt in Andersen Global als Kooperationsfirma hat KSP Legal and Tax Advice (KSP T.Srokosz i Wspólnicy Sp.k.) den Namen Andersen Tax Legal angenommen und ist dem Team von Andersen Tax Legal in Polen beigetreten. Der Name Andersen hat nun eine breite Abdeckung in Polen mit "Andersen Tax Legal"-Büros in Warschau und Kattowitz. Marcin Matyka wird Managing Partner von Andersen Tax Legal in Warschau sein, während das Team in Kattowitz weiterhin von Office Managing Partner Magdalena Patryas geleitet wird.

"Wir freuen uns, den Namen Andersen zu übernehmen und Teil eines globalen Unternehmens zu sein, in dem wir erstklassige Dienstleistungen nahtlos und weltweit anbieten können", sagte Magdalena. "Schon sehr früh in unserer Beziehung war klar, dass unsere Gruppe sehr stark auf die Andersen-Werte und die Mission ausgerichtet war, die besten Steuer- und Rechtsdienstleistungen zu erbringen, was wir in den letzten 16 Jahren in Kattowitz getan haben."

Die in Kattowitz ansässige Gruppe verfügt über mehr als 30 Rechts- und Steuerberater, die Rechts- und Steuerdienstleistungen erbringen, einschließlich in den Bereichen Handels- und Arbeitsrecht, Umweltschutz, Umstrukturierung, Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren, Mehrwertsteuer, Grundsteuer, Verbrauchssteuer und Unternehmenssteuerberatung. Zusammen mit dem bestehenden Team in Warschau verfügt Andersen Tax Legal in Polen nun über mehr als 60 Fachleute und bietet eine umfassende Palette von Rechts- und Steuerdienstleistungen.

"Wir haben bereits große Synergien mit unseren Kollegen in Kattowitz. Diese Beziehung wird nur weiter wachsen, sodass wir die Bandbreite der Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, erweitern können", sagte Marcin Matyka.

"Es ist klar, dass unsere neuen Kollegen den Charakter und die Integrität haben, die Tradition und den Ruf der Andersen-Werte zu wahren", fügte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, hinzu. "Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die unser erweitertes Team in Polen für Andersen Global nach Südpolen und Mitteleuropa bringen wird."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

