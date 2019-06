Mitte Mai dieses Jahres wagte Luckin Coffee den Sprung aufs Börsenparkett. Der in Bejing ansässige Konzern scheint an der Wall Street gut anzukommen: Analysten gehen davon aus, dass das Geschäftsmodell Potenzial hat.Die zweitgrößte Kaffeehauskette in China ging am 17. Mai dieses Jahres an die Börse: Mit einem Erstpreis bei 25 US-Dollar bestritt die Luckin Coffee-Aktie ihr Börsendebüt 47,06 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 US-Dollar. Seitdem ging der Aktienkurs zwischenzeitlich bis auf ...

