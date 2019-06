Bei den Präsidentschaftswahlen im November nächsten Jahres will US-Präsident Donald Trump für eine zweite Amtszeit antreten.

Mit einer Großkundgebung in Florida hat US-Präsident Donald Trump offiziell seinen Wahlkampf für 2020 eingeläutet. Gemeinsam mit seinen Anhängern werde er "Amerika weiterhin großartig machen" und dann dafür sorgen, dass es auch "wirklich großartig bleibt", sagte Trump am Dienstag vor rund 20 000 jubelnden Menschen in Orlando. Unter ihm werde das Land besser dastehen als je zuvor - "und deswegen stehe ich hier vor Euch, um offiziell meinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu starten."

Trump sagte mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November nächsten Jahres: "Wir werden nicht verlieren." Seinen Anhängern versicherte der republikanische Präsident: "Ich ...

