Das Rennen um die Nachfolge von Großbritanniens Premierministerin Theresa May spitzt sich zu. Wer kann Boris Johnson stoppen - und was erwartet die britische und europäische Wirtschaft? Ein Blick auf die Top-Kandidaten.

Die nackten Fakten sind schnell abgehandelt: Zehn Kandidaten haben sich in Großbritannien um den Posten des Tory-Parteichefs und britischen Premierministers beworben. Sie wollen Theresa May nachfolgen und Großbritannien in stürmischen Zeiten lenken. Die Mitglieder der konservativen Unterhaus-Abgeordneten stimmen derzeit in mehreren Runden über die Kandidaten ab, bis nur noch zwei von ihnen übrig sind. Nach der zweiten Abstimmungsrunde am Dienstnachmittag sind noch fünf Kandidaten im Rennen. Das letzte Wort werden dann die rund 160.000 Parteimitglieder haben: Sie werden in einer geheimen Briefwahl ab dem 22. Juni ihr Votum abgeben. Das Ergebnis wird vier Wochen später erwartet.

Die Folgen dieses vermeintlich simplen Abzählspiels können gravierend sein. Geht es doch nicht nur um die politische Zukunft Großbritanniens, sondern auch um die Art des Brexits - und damit zentrale Bereiche der europäischen Wirtschaft.

Wer die verbleibenden Kandidaten sind - und wie sie sich wirtschaftspolitisch positionieren.

Boris Johnson

Der britische Ex-Außenminister und ehemalige Bürgermeister von London ist der haushohe Favorit. Bei der zweiten Abstimmungsrunde am Dienstag gaben ihm 126 der 313 konservativen Abgeordneten ihre Stimme - und somit zwölf mehr als in der ersten Runde vergangene Woche. Einige ehemalige parteiinterner Kritiker haben sich in den vergangenen Tagen auf seine Seite geschlagen, offenbar in der Annahme, dass Johnson das Rennen machen wird.

In Sachen Brexit gibt sich Johnson kämpferisch: Er möchte, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlässt, dem nächsten Brexit-Termin - mit oder ohne Abkommen. Johnson möchte den umstrittenen Nordirland- "Backstop" aus dem Austrittsabkommen entfernen, das Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Dieser Notfallmechanismus würde zum Einsatz kommen, falls es London und Brüssel bei den Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen nicht gelingen sollte, eine Lösung zu finden, mit der eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem britisch verwalteten Nordirland vermieden werden kann. Dann würde ganz Großbritannien auf unbestimmte Zeit in einer Zollunion mit der EU verbleiben. Laut Johnson würde das Großbritannien ...

