Zwischen 2 und 5 % Indexgewinn ist der Durchschnitt von gestern. Bei fast verdoppelten Umsätzen gegenüber den letzten Tagen. Draghi pfiff und alle begannen zu tanzen. Dem Leitindex der Welt fehlen nur 2 bis 3 % für einen neuen historischen Rekord. Heute gibt es eine Vorentscheidung in Sachen Zins der Fed. Angekündigt ist schließlich auch, dass Donald Trump und China-Präsident Xi sich in Osaka wenigstens die Hand geben. Damit ist die Sommerparty wohl eröffnet. Schauen Sie täglich auf Kurse, Kommentare und Fakten! Am besten an dieser Stelle oder in der AB-Daily. Noch besser ist die TB-Daily mit der Möglichkeit, diese Bewegungen über Calls zu nutzen.



