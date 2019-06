Die Auszeichnung als Unesco-Welterbe entzückt Tourismusförderer - und sorgt bei Ökonomen für gemischte Gefühle. Der Status Welterbe hat auch Nachteile und ist global sehr ungleich verteilt.

Wenn Bruno Frey durch Basel wandert, freut er sich immer wieder neu an der pittoresken Altstadt und dem Blick auf das spätromanische Münster. Nur eine Sache gefällt dem Ökonomen nicht: dass seine Heimatstadt nicht das begehrte Welterbesiegel der Unesco besitzt - im Gegensatz zur Altstadt des nur knapp 100 Kilometer entfernten Bern. Für Lokalpatriot Frey ist das "völlig rätselhaft".

Und ändern wird sich daran vorerst nichts. Vom 30. Juni bis 10. Juli trifft sich das Welterbekomitee der Unesco in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, um über die diesjährigen Neuaufnahmen zu entscheiden. Basel ist für die Welterbeliste nicht nominiert, wohl aber 38 andere Stätten, etwa ein Nationalpark in Island, die Königsstadt Bagan in Myanmar und das Augsburger Wassermanagementsystem.

Seit 1978 haben 1092 Bauwerke und Areale ("Weltkulturerbe"), Naturschönheiten ("Weltnaturerbe") oder Kombinationen von beidem ("Mixed-Stätten") aus 167 Ländern den begehrten Stempel erhalten. Die Idee ist es laut Unesco, "Natur- und Kulturerbestätten von außergewöhnlichem universellem Wert für die gesamte Weltgemeinschaft für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu bewahren". Wer einen Ort als Welterbe anerkannt wissen will, muss einen 18-monatigen Nominierungsprozess durchlaufen und neben voluminösen Bewerbungsunterlagen einen Managementplan vorlegen, wie der Erhalt der Stätte langfristig gesichert werden soll.

Das Welterbe hat dabei nicht nur eine kulturell-ideelle, sondern auch eine ökonomische Dimension. "Es ist ein Qualitätssiegel, das Touristenströme lenken und umlenken kann. Als Marketinginstrument funktioniert es hervorragend", sagt die Ökonomin Ann-Katrin Voit, Professorin an der FOM Hochschule Bochum und Autorin einer knapp 300 Seiten starken Studie über die Ökonomie des Welterbes. Was mit dem Gütesiegel "Welterbe" versehen ist, zieht leichter private Spenden und Sponsoren an. In weniger entwickelten Ländern kann die Auszeichnung zudem als Katalysator für bessere Infrastruktur dienen. Doch das ist nur die eine Seite. Es gibt auch negative Facetten und Kollateralschäden, die bisher wenig beachtet und diskutiert werden. In ihrer Studie moniert Voit "immense Ungleichbehandlung" und "vielfältige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...