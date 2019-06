Investoren warten auf Signale der US-Notenbank Fed in puncto einer möglichen geldpolitischen Lockerung in den USA. Der Euro kostet zuletzt 1,1191 US-Dollar und damit kaum weniger als am Vorabend.Der Schweizer Franken zeigt sich ebenfalls wenig verändert. Während der Euro mit 1,1191 weiter unter der Marke von 1,12 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...