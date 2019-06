Es gibt derzeit eine seltsame Diskrepanz in der Videospielbranche. Die meisten Investoren dürften sie wohl als eine Wachstumsbranche mit großen Chancen zum Fortschritt betrachten. Man denke nur an E-Sports und digitale In-Game-Käufe. Aber die Realität sieht eher so aus, dass es enorm schwierig ist, weiteres Wachstum zu finden. Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4) und Electronic Arts (WKN: 878372) sind schon seit zehn Jahren nicht mehr viel gewachsen und Take Two Interactive (WKN: 914508) hat je nach ...

