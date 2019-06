IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: Binovi by Eyecarrot stellt Binovi Balance auf der 70. Clinical Symposia and Athletic Training Expo der National Athletic Trainers Association (NATA) in Las Vegas vor

19. Juni 2019 - Eyecarrot Innovations Corp. (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) freut sich, auf der 70. Clinical Symposia and Athletic Training Expo der National Athletic Trainers Association (NATA), die vom 24. bis 27. Juni in Las Vegas (Nevada, USA) stattfindet, neben Binovi Touch auch Binovi Balance vorzustellen. Binovi Touch, ein sogenannter Saccadic Fixator, wurde entwickelt, um die Sehleistung durch eine Verbesserung der Reaktionszeiten, der Hand-Augen-Koordination und der visuellen Wahrnehmung sowie eine Erhöhung des visuellen Gedächtnisses - allesamt entscheidende Bestandteile zur Verbesserung der allgemeinen sportlichen Leistung - zu fördern.

Binovi Balance ist die neueste Ergänzung der Binovi-Plattform und erweitert die Vielseitigkeit von Binovi Touch. Bei gemeinsamer Verwendung werden die bewährten Sehübungen von Binovi Touch mit innovativen neuen Funktionen und Variationen ausgestattet, die selbst die Fähigkeit der erfahrensten Sportler testen. Binovi Balance wurde als Ergänzung zu Binovi Touch entwickelt, wobei Übungen zum Gleichgewicht und zur Grobmotorik in die Übungen zur Feinmotorik und Hand-Augen-Koordinaten integriert werden, um vollständig abgerundete Trainingsprogramme zu bieten oder die Ganzkörperintegration der Sinne zu testen. Damit kann ein besseres Verständnis hinsichtlich der Leistungsfähigkeit eines Sportlers gewonnen werden.

Die nahtlose Integration von Binovi Balance in unsere bestehende Hardware/Software verleiht unserem Datensatz eine spannende neue Dimension, die es uns ermöglicht, absichtliche Gewichtsverlagerungen, die an visuelle Reize gebunden sind, auf neuartige Weise zu visualisieren und zu erfassen. Darüber hinaus validiert es unsere Entwicklungs- und Herstellungspipeline für neue und innovative Produkte und bildet die Grundlage für weitere Einführungen gegen Ende des Jahres, meinte Sam Mithani, PhD., CTO von Eyecarrot Innovations Corp.

Die NATA Athletic Training Expo ist ein anerkanntes Forum, auf der neue Forschungsansätze zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von während körperlicher Aktivität erlittenen Verletzungen, einschließlich Gehirnerschütterungen, Hitzschlag und Verletzungen durch Überbeanspruchung, präsentiert werden. In den vergangenen Jahren nahmen mehr als 10.000 zertifizierte Athletic Trainers (zu Deutsch etwa: Ausgebildete in angewandter Sportmedizin) und Studenten dieses Fachgebiets teil. Die NATA Research and Education Foundation ist der gemeinnützige Arm der National Athletic Trainers Association (NATA). Sie fördert Forschungsaktivitäten, unterstützt Ausbildungsmaßnahmen und engagiert sich für eine Verbesserung der Wissensbasis, um die klinische Erfahrung und die Behandlungsergebnisse verschiedener Patientengruppen, die von Athletic Trainers betreut werden, zu optimieren.

Die NATA Clinical Symposia and Athletic Training Expo ist eine ideale Gelegenheit für Eyecarrot, neben unseren traditionellen Produkten für Sports Vision Training auch unsere neuesten Innovationen vorzustellen. Eine von vier Personen leidet an einer Form von Sehbehinderung und Binovi - derzeit in über 1.500 Praxen und Büros in mehr als 20 Ländern im Einsatz - ist bereit, dies zu ändern. Unser Sehvermögen ist entscheidend dafür, wie wir die Welt sehen und wie wir mit unserer Umgebung in Verbindung treten. Zudem hilft es uns, uns zu beschützen, Klarheit zu bewahren, auf Umstände in unserer Umgebung zu reagieren und vor allem Sport zu betreiben. Wir sind bestrebt, die Entwicklung der nächsten Generation von athletischen Topsportlern zu unterstützen und gleichzeitig die Genauigkeit von aktiven Hochleistungssportlern zu schärfen, meinte Adam Cegielski, Gründer und CEO von Eyecarrot Innovations Corp.

Die aktuelle Plattform von Binovi by Eyecarrot beinhaltet die Hardware-Produkte Binovi Touch und Binovi Balance sowie die Software-Produkte Binovi Pro und Binovi Academy. Letzteres bietet Bildungsressourcen für Kliniken für aktive Sehtherapien und Verhaltensoptiker. Eyecarrot Innovations Corporation freut sich auf seine erstmalige Teilnahme an der 70. Clinical Symposia and Athletic Training Expo der NATA.

Besuchen Sie Eyecarrot auf der NATA-Veranstaltung an Stand Nr. 3627 und treffen Sie dort möglicherweise den NBA-Star Kareem Rush, der in der Position Shooting Guard spielt.

Über NATA

Die National Athletic Trainers Association (NATA) ist der professionale Mitgliedsverband für zertifizierte Athletic Trainers und anderen, die diesen Beruf unterstützen. Die NATA wurde 1950 gegründet und zählt heute mehr als 45.000 Mitglieder weltweit. Die Mehrheit der zertifizierten Athletic Trainers entscheidet sich für eine Mitgliedschaft bei der NATA, um ihren Beruf zu unterstützen und eine breite Palette von Mitgliedschaftsvorteilen zu genießen. Durch die Bündelung ihrer Kräfte in einer Gruppe können die NATA-Mitglieder mehr für ihren Beruf leisten als alleine. Das nationale Büro der NATA beschäftigt derzeit mehr als 40 Vollzeitmitarbeiter, die die Mission der NATA unterstützen.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

Für das Board of Directors

Adam Cegielski

President | CEO

Sam Mithani PhD

Chief Technology Officer

https://www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47097

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47097&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30233 R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA30233R1064

AXC0027 2019-06-19/08:08