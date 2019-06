Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic nach einer weiteren Senkung der Unternehmensprognose für 2019 von 78 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gustav Froberg revidierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) deutlich nach unten. Die Schwäche im Halbleitermarkt halte an, glaubt er. Es sei daher noch nicht der richtige Zeitpunkt, das Papier des Wafer-Herstellers zu kaufen./ajx/mis

