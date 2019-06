Sämtliche bekannten China-Titel wie Alibaba, Baidu, Ctrip oder JD. com legten gestern zwischen plus 5,5 % bis 7 % zu. Damit ist weitgehender Gleichschritt im skizzierten Sommertrend angesagt. Auch Präsident Xi wird in Osaka andeuten, wie China seine Konjunktur anzukurbeln gedenkt. Entweder via Zinsen oder Steuervorteile für Unternehmen und Verbraucher oder als dritte Variante über direkte staatliche Subventionen oder Investitionen für Infrastruktruprojekte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info