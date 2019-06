The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0483180946 CR.SUISSE GR 19/27 FLR BD02 BON EUR N

CA MHPA XFRA DE000A2R2878 MAKOR HLDGS 19/24 BD02 BON EUR N

CA MHPB XFRA DE000A2R2886 MAKOR HLDGS 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000AAR0256 AAREAL BANK MTN.HPF.S.230 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKQ5 DZ BANK CLN E.9717 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UF49 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0UF56 DEKA AD FESTZINS 19/22 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000DUS20G4 DUESSELD.HYP.PF.13/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31E2 LB.HESS.THR.CARRARA06B/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31F9 LB.HESS.THR.CARRARA06C/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31G7 LB.HESS.THR.CARRARA06D/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31J1 LB.HESS.THR.CARRARA06F/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31K9 LB.HESS.THR.CARRARA06G/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31P8 LB.HESS.THR.CARRARA06K/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31R4 LB.HESS.THR.CARRARA06H/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31S2 LB.HESS.THR.CARRARA06I/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31U8 LB.HESS.THR.IS.06B/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31V6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06C/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11926 LBBW STUFENZINS 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11934 LBBW STUFENZINS 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11942 LBBW STUFENZINS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11959 LBBW STUFENZINS 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11967 LBBW STUFENZINS 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11975 LBBW STUFENZINS 19/24 BD02 BON EUR N