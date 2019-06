FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.244 EUR

REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.079 EUR

0XC XFRA KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 0.003 EUR

M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.317 EUR

IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.616 EUR

N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.067 EUR

VBO XFRA KYG2029E1052 CGN MINING CO.LTD HD-,01 0.001 EUR

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.116 EUR

TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.518 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.366 EUR

PC6A XFRA US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 1.195 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.265 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.054 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.170 EUR

HDFA XFRA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 0.577 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.312 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.152 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.210 EUR

RIG2 XFRA HU0000123096 RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 0.310 EUR

G7C XFRA KYG4100M1050 GREENTOWN CHINA HD -,10 0.030 EUR

L5R XFRA HK0823032773 LINK REIT 0.160 EUR

GUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.043 EUR

T5N XFRA EE3100004466 AS TALLINK GRUPP O.N. 0.120 EUR

HHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA 0.800 EUR

WDI XFRA DE0007472060 WIRECARD AG 0.200 EUR

EDD3 XFRA DE0005647937 EDDING AG O.N. VZO O.N. 2.450 EUR

CEV XFRA DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N 0.300 EUR

BIJ XFRA DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. 3.000 EUR

ALX XFRA DE0005032007 ALEXANDERWERK AG O.N. 0.220 EUR

HUP1 XFRA CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL H YC 1 0.013 EUR

XRG XFRA CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 0.003 EUR

R4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 1 0.005 EUR

GRCH XFRA CNE100000379 GUANGSHEN RAILWAY H YC 1 0.008 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.023 EUR

RAW XFRA AT0000606306 RAIFFEISEN BK INTL INH. 0.930 EUR