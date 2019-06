FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH35V9 HCOB MZC 20 12/19 0.000 %

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.125 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.283 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.130 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.187 EUR

ICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.834 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.089 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.177 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.168 EUR

2B5 XFRA CNE100001TJ4 BAIC MOTOR CORP.LTD H YC1 0.024 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.062 EUR

CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.020 EUR

ICW5 XFRA LU1440654330 ICBCCS W.T.S+P CN.500 BDL 0.287 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.036 EUR

BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.055 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.040 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.362 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.095 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1 0.035 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.265 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.069 EUR

UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.156 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.761 EUR

PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.233 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.257 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.149 EUR

BFSA XFRA LU1704650164 BEFESA S.A. ORD. O.N. 1.122 EUR

1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. 0.034 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.143 EUR

TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.226 EUR

TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.233 EUR

TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.219 EUR

TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.217 EUR