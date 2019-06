FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INH

0DT XFRA ES0105128005 TELEPIZZA GROUP SA EO-,25

XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01